Экономика

Стало известно, у кого вырастут зарплаты в 2019 году
ФАН
03 января в 21:52

Примерно каждый пятый работодатель в стране планирует в 2019 году повысить зарплаты своим сотрудникам — таковы данные опроса, проведенного порталом Rabota.ru.
ФАН03 января в 21:52

Подробнее о событии

Аналитики рассказали, кому в 2019 году могут повысить зарплату

Life.ruвчера в 04:10

У кого в новом году вырастут зарплаты

Российская газета03 января в 21:00

Работодатели рассказали, у кого в новом году вырастут зарплаты

URA.Ru03 января в 23:27

Аналитики сообщили, у кого вырастут зарплаты в 2019 году

Вечерняя Москва03 января в 22:32

Стало известно, у кого вырастут зарплаты в 2019 году

ФАН03 января в 21:52

Каждый пятый работодатель России планирует повысить зарплаты в новом году

Комсомольская правдавчера в 02:37

У кого в 2019 году вырастут зарплаты - эксперты дали прогноз

PrimaMedia.ru03 января в 22:05
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия

На нефтяном месторождении в ХМАО возник пожар

Обновлено в 16:01
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Ранее Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Названа причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:02
Политика

«Группа Лимы» потребовала от Мадуро передать власть парламенту

Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено в 12:44
Хоккей

Россия — Швейцария 3:1 (2-й период)

Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Хоккей

Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет выигрывает после первого периода у национальной команды Швейцарии со счётом 2:0 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира.
Обновлено в 16:42
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Обновлено в 05:54
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Политика

США потребовали от Турции отказаться от российских С-400

США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.
Обновлено в 09:15
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.
Обновлено в 08:43
Общество

Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе

На постельных клопов стали жаловаться все больше туристов, путешествующих по США и странам Европы.
Обновлено в 16:43
Кино

Скончался народный артист России Иван Бортник

Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Пензенской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком

В Пензенской области в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое взрослых и один ребенок.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
Обновлено в 12:13
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Политика

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Польше пять человек погибли в пожаре во время прохождения квеста

Пять человек погибли при прохождении квеста в закрытом помещении в городе Кошалин на северо-западе Польши.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Футбол

Челси — Ноттингем Форест 2:0

Обновлено в 05:19
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
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