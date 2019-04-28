Политика
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на УкраинеРоссийская газета 04:00
Невнимание властей Украины к обеспечению безопасности атомных электростанций (АЭС) в стране может грозить повторением трагедии, произошедшей в Чернобыле в 1986 году. Такую мрачную оценку озвучил депутат Верховной рады Сергей Шахов, с мнением которого согласны и опрошенные телеканалом RT эксперты.
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