Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБПИзвестия вчера в 17:02
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается.
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Обновлено вчера в 22:51
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в США
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В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
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Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
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Ученые нашли микроб, который способен объяснить происхождение жизни
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В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
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Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
В Москве аномально подорожала аренда жилья
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В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
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Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“»
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