Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается.

Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП

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