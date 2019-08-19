Экономика

Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБПИзвестия вчера в 17:02

Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается.
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Банки-участники СБП отложили введение комиссий за переводы

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