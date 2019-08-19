Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБПИзвестия вчера в 17:02
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается.
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Энергетика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В Крыму зафиксировали резкое снижение популяции диких мидий
Промышленный лов моллюсков начался на побережье в прошлом году, посчитав количество запасов достаточными, однако сейчас на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок мидий, сообщил начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин.
Обновлено в 02:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Представлены видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700
Базовая частота TUF Gaming X3 RX 5700 XT составляет 1650 МГц, повышенная – 1795 МГц, а максимальная –1905 МГц.
Обновлено в 02:40
Экономика
Кудрин: Нацпроекты тормозят чиновники
«Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», - написал в Twitter.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина и словенский музыкант Сашо Кузманович подали в суд заявление о разводе.
Обновлено в 02:50
Кино
Названы победители кинофестиваля «Короче» в Калининграде
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Здоровье
Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания
Обновлено в 00:15
Кино
Оливия Колман заявила, что хочет сыграть в новом фильме о Бонде
Актриса отметила, что просила Фиби Уоллер-Бридж написать для нее роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Китай обогнал США по бронетанковым бригадам
В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В квартире на Ленской улице обнаружили младенца с пробитым черепом
Ребенка привезли в детскую городскую больницу №2 вечером 18 августа из квартиры дома по Ленской улице.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Теннис
Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в новом рейтинге ATP после победы на «Мастерсе» в Цинциннати.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 02:27