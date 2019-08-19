Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБПИзвестия вчера в 17:02
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Так, Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, однако до сих пор плата за переводы через СБП не взимается.
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Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Здоровье
В Северной Осетии появится собственный томограф экстра-класса
Как сообщил сегодня глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, в августе-сентябре в республику доставят первый томограф высшего класса – он поступит в распоряжение Республиканской клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Медведев выиграл пятый титул в карьере и впервые стал чемпионом соревнований серии "Мастерс", престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Транспорт
В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет
Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Разъемы Производители выпускают новые ноутбуку с одинаковыми портами для зарядки USB-C.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Погба практически все время говорит, что ему нравится играть за „Манчестер Юнайтед“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вновь заявил, что Поль Погба не покинет команду.
Обновлено в 00:19
Религия
Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами
В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
Обновлено в 01:00
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Вступает в силу новый пакет американских санкций против России
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу
Выяснилось, что больше всех потратить на сборы ребенка в школу в этом году придется жителям Москвы.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
Обновлено в 00:00
Авто
Новый Volkswagen Tayron поставил рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июле этого года установил абсолютный рекорд по объемам реализации и впервые стал самым популярным SUV бренда.
Обновлено 17 августа в 23:06
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33