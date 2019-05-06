Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия 18:57

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

UssurMedia.ru19:30

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Известия18:57

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

РЕН ТВ17:57
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Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
Обновлено в 18:57
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В горящем в Шереметьево самолете был мэр Североморска

Обновлено в 16:01
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Политика

Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 14:36
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Культура

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объяснил, почему оставил на местах «людей Шпорта»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пояснил, почему не спешит полностью обновить кабинет министров, - пишет портал DV Hab.
Обновлено в 19:35
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Армия и оружие

Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки

За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Обновлено в 20:38
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Культура

Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Игры

Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Общество

Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить

В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено в 19:44
Космос

В Канаде три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами

Обновлено в 11:55
Авто

В России упали продажи новых пикапов

Обновлено в 05:26
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
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Один из крупнейших экономических вузов России. Старейшее высшее образовательное учреждение экономического профиля в России. Главный корпус расположен в центре Москвы.
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