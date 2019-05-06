Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия 18:57

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.

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Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Политика Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25% Американский президент Дональд Трамп заявил, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Армия и оружие Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

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Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

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