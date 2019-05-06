Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия вчера в 18:57
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы
UssurMedia.ruвчера в 19:30
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Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США
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