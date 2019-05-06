Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия 18:57

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Политика Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25% Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

Происшествия Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Происшествия Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.

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Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

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