Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия вчера в 18:57
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцам нужно перестать есть после 50 лет
Волгоградцам, достигшим 50 лет, стоит также отказаться от полуфабрикатов и выпечки.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 16:44
Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Более 100 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Ребенок погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Шереметьево нашли черные ящики сгоревшего самолета
Обновлено в 01:12
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Больше половины россиян выступили за окончание операции в Сирии
Почти два года назад в пользу завершения выступало чуть менее половины респондентов.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь
Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки
«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Авто
Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили
Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Унаи Эмери: «„Арсенал“ заслужил победу»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда заслуживала победы в матче чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:1). "Канониры" практически лишились шансов на место в первой четверке премьер-лиги.
Обновлено вчера в 14:28
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
США направят авианосную группу к берегам Ирана
США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Путешествия
Весельная лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн
Обновлено вчера в 04:58
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь
Частные клиники остаются без субсидий на высокотехнологичную медпомощь То, что частные клиники в 2019 году не получат государственных субсидий для оказания ВМП, следует из предоставленного "Ъ" исследования аналитического центра Vademecum.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22