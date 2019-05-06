Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия вчера в 18:57
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы
UssurMedia.ruвчера в 19:30
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Политика
Украинская военная упала в обморок во время речи Порошенко
Обновлено в 08:34
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» возросло до 41
При аварийной посадке самолёта в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают Вести.RU.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Происшествия
«Сел с огоньком!»: сотрудники Шереметьево смеялись над аварией Superjet 100
В Instagram опубликована видеозапись с реакцией работников аэропорта Шереметьево на нашумевшую аварию самолета Superjet 100, выполнявшего рейс Москва - Мурманск.
Обновлено в 05:35
Футбол
Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым
Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Политика
Большинство россиян выступили за завершение операции в Сирии
Опрос, проведенный Левада-центром показал, что 55 % россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии.
Обновлено в 01:28
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Хоккей
Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Космос
Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС
Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника
Обновлено в 03:13
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что готов уйти в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти с поста, если соответствующее решение примет Верховная рада, передает ТАСС.
Обновлено в 08:41