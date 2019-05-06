Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия вчера в 18:57

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Происшествия Число жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» возросло до 41 При аварийной посадке самолёта в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают Вести.RU.

Политика В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Происшествия Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Гаджеты Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.

Политика Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.

Здоровье В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.

Происшествия «Сел с огоньком!»: сотрудники Шереметьево смеялись над аварией Superjet 100 В Instagram опубликована видеозапись с реакцией работников аэропорта Шереметьево на нашумевшую аварию самолета Superjet 100, выполнявшего рейс Москва - Мурманск.

Футбол Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.

Армия и оружие Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Происшествия Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Кино Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов» После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Политика Большинство россиян выступили за завершение операции в Сирии Опрос, проведенный Левада-центром показал, что 55 % россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Хоккей Хохлачев продлил контракт со «Спартаком» Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Армия и оружие В порт Одессы зашел британский военный корабль В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».

Гаджеты Сбербанк запатентовал «умный» холодильник Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.

Футбол Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной» Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Космос Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.

Политика Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100 Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.