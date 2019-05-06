Экономика

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по РоссииИзвестия вчера в 18:57

Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
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Эксперты рассказали о потенциальном спросе на ипотечные каникулы в регионах России

RT на русском08:46

Эксперты назвали шесть регионов, где труднее всего платить ипотеку

Комсомольская правда08:34

В России названы регионы-претенденты на массовые ипотечные каникулы

РЕН ТВвчера в 17:57

Названы регионы РФ, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

REGNUM01:34

Стали известны регионы, где ожидается наибольший спрос на ипотечные каникулы

UssurMedia.ruвчера в 19:30

Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России

Известиявчера в 18:57

Эксперты: ипотечные каникулы понадобятся республикам СКФО

Московский Комсомолец01:47
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Политика

Украинская военная упала в обморок во время речи Порошенко

Обновлено в 08:34
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» возросло до 41

При аварийной посадке самолёта в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают Вести.RU.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Политика

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Здоровье

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В Эстонии начался основной этап учений НАТО «Весенний шторм»

Обновлено в 05:25
Происшествия

«Сел с огоньком!»: сотрудники Шереметьево смеялись над аварией Superjet 100

В Instagram опубликована видеозапись с реакцией работников аэропорта Шереметьево на нашумевшую аварию самолета Superjet 100, выполнявшего рейс Москва - Мурманск.
Обновлено в 05:35
Футбол

Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым

Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Политика

Большинство россиян выступили за завершение операции в Сирии

Опрос, проведенный Левада-центром показал, что 55 % россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии.
Обновлено в 01:28
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Космос

Рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС

Космический грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС и начал стыковку со станцией.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Reuters: Хафтар отдал приказ уничтожать отступающие войска противника

Обновлено в 03:13
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что готов уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти с поста, если соответствующее решение примет Верховная рада, передает ТАСС.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
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