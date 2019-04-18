Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35
Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто
Lincoln официально представил компактный кроссовер Corsair
Напомним, что в новом Corsair воплощен фирменный дизайн автомобилей Lincoln.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия прекратила экспорт нефти на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Экономика
Консервный комбинат на 175 рабочих мест построят в Крыму
В Крыму будет построен агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год.
Обновлено в 05:05
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак
Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В московский офис «Росбалта» пришли с обыском
По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт
Жена Кокорина предрекла реальный срок для футболиста
Гражданская жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 05:56
Политика
Госдума повысила пенсии ветеранам войны
Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Кино
Прокат «Новых мутантов» отменен
Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено в 02:00
Экономика
Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой
Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Авто
Внедорожник Mercedes-Benz GLS стал комфортнее и умнее
В Нью-Йорке дебютировал большой внедорожник Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Автомобиль на новой платформе MHA перекроен сверху донизу.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Новосибирске возбудили дело о травле ребенка с ВИЧ
Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
Обновлено в 04:20
ЖКХ
Названы сроки отключения отопления в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Политика
Иванка Трамп отказалась возглавить Всемирный банк
Дочь Дональда Трампа призналась, что отец интересовался, не желает ли она стать президентом Всемирного банка.
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Назван «Всемирный автомобиль года»
На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15