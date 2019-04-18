Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Эксперты прогнозируют рост зарплат в России

ФАНвчера в 21:40

Средняя зарплата россиян через шесть лет превысит 63 тысячи рублей

Москва 2403:19

Через шесть лет средняя зарплата в России составит 63 тысячи рублей

Комсомольская правда01:57

Минэкономразвития прогнозирует к 2024 году среднюю зарплату в 63 тысячи рублей

Говорит Москва01:54

Названы сферы работы с быстрорастущей зарплатой

Телеканал 360°03:48

В России прогнозируют рост зарплаты

РЕН ТВвчера в 20:20

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Известиявчера в 19:35
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Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто

Lincoln официально представил компактный кроссовер Corsair

Напомним, что в новом Corsair воплощен фирменный дизайн автомобилей Lincoln.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Политика

Россия прекратила экспорт нефти на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Экономика

Консервный комбинат на 175 рабочих мест построят в Крыму

В Крыму будет построен агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год.
Обновлено в 05:05
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак

Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31
Авто

Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Общество

Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова

16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт

Жена Кокорина предрекла реальный срок для футболиста

Гражданская жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 05:56
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Кино

Прокат «Новых мутантов» отменен

Фильм "Новые мутанты", который студия Fox сняла по мотивам комиксов Marvel, не выйдет 2 августа 2019 года, как планировалось ранее.
Обновлено в 02:00
Экономика

Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой

Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала

В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Авто

Внедорожник Mercedes-Benz GLS стал комфортнее и умнее

В Нью-Йорке дебютировал большой внедорожник Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Автомобиль на новой платформе MHA перекроен сверху донизу.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело о травле ребенка с ВИЧ

Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
Обновлено в 04:20
ЖКХ

Названы сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Политика

Иванка Трамп отказалась возглавить Всемирный банк

Дочь Дональда Трампа призналась, что отец интересовался, не желает ли она стать президентом Всемирного банка.
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Назван «Всемирный автомобиль года»

На международном автосалоне Нью-Йорке объявлен победитель престижного конкурса «Всемирный автомобиль года».
Обновлено в 05:15
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