Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Названы сферы работы с быстрорастущей зарплатой

Телеканал 360°03:48

Средняя зарплата россиян через шесть лет превысит 63 тысячи рублей

Москва 2403:19

Через шесть лет средняя зарплата в России составит 63 тысячи рублей

Комсомольская правда01:57

Минэкономразвития прогнозирует к 2024 году среднюю зарплату в 63 тысячи рублей

Говорит Москва01:54

Эксперты прогнозируют рост зарплат в России

ФАНвчера в 21:40

В России прогнозируют рост зарплаты

РЕН ТВвчера в 20:20

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Известиявчера в 19:35
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
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С захватом авиабазы, прозападные войска смогли перерезать коммуникации группировки в Триполи, которая может потерпеть серьезное поражение без подвоза припасов.
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На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
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Велопрокат в Москве заработает 25 апреля

Обновлено в 08:54
Происшествия

Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей

Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:35
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Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
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Политика

Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
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Политика

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Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой

Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
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Обновлено в 08:20
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Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 08:09
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика

Госдума приняла закон, который повышает пенсии ветеранам войны

Госдума в третьем чтении приняла закон, который изменяет систему доплат к пенсии и увеличивает для ветеранов войны выплаты на 9,5 тысяч рублей в месяц.
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Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья

Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.
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Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране

Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
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Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет РБК.
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Гройсман рассказал о своей готовности работать с Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, который будет избран гражданами 21 апреля.
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Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
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Низкоинтенсивный фокусированный ультразвук может влиять на процесс принятия решений

Учёные доказали, что на этот процесс можно влиять, направляя на нейроны в этой области низкоинтенсивный ультразвук.
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Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
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На Каннском кинофестивале покажут новый фильм Кантемира Балагова

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Происшествия

В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»

Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Экономика

Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании

Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
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Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
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