Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Общество Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.

Политика Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

Армия и оружие Войска «пророссийского» Хафтара в Триполи остались без боеприпасов С захватом авиабазы, прозападные войска смогли перерезать коммуникации группировки в Триполи, которая может потерпеть серьезное поражение без подвоза припасов.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Происшествия На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Происшествия Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Политика Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Политика Госдума приняла закон, который повышает пенсии ветеранам войны Госдума в третьем чтении приняла закон, который изменяет систему доплат к пенсии и увеличивает для ветеранов войны выплаты на 9,5 тысяч рублей в месяц.

Экономика Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.

Общество Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит» Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет РБК.

Политика Гройсман рассказал о своей готовности работать с Зеленским Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, который будет избран гражданами 21 апреля.

Происшествия В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета «Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.

Наука Низкоинтенсивный фокусированный ультразвук может влиять на процесс принятия решений Учёные доказали, что на этот процесс можно влиять, направляя на нейроны в этой области низкоинтенсивный ультразвук.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Происшествия В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора» Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.

Экономика Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Общество Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.