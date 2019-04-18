Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35
Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
Обновлено в 08:32
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
Обновлено вчера в 01:13
Армия и оружие
Войска «пророссийского» Хафтара в Триполи остались без боеприпасов
С захватом авиабазы, прозападные войска смогли перерезать коммуникации группировки в Триполи, которая может потерпеть серьезное поражение без подвоза припасов.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Общество
Велопрокат в Москве заработает 25 апреля
Обновлено в 08:54
Происшествия
Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей
Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:35
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой
Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе перебросили технику с боеприпасами в район Трехизбенки
Обновлено в 08:20
Игры
Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin’s Creed Unity
Обновлено в 08:09
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Политика
Госдума приняла закон, который повышает пенсии ветеранам войны
Госдума в третьем чтении приняла закон, который изменяет систему доплат к пенсии и увеличивает для ветеранов войны выплаты на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 05:05
Экономика
Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья
Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет РБК.
Обновлено в 01:35
Политика
Гройсман рассказал о своей готовности работать с Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, который будет избран гражданами 21 апреля.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
Наука
Низкоинтенсивный фокусированный ультразвук может влиять на процесс принятия решений
Учёные доказали, что на этот процесс можно влиять, направляя на нейроны в этой области низкоинтенсивный ультразвук.
Обновлено в 07:24
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Кино
На Каннском кинофестивале покажут новый фильм Кантемира Балагова
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»
Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Экономика
Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании
Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
Общество
Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16