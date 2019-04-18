Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

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