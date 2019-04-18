Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35
Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Марина Александрова опубликовала весеннее фото без макияжа
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Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
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Транспорт
В Подмосковье построят новые мосты над железной дорогой
Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в ближайшие два года.
Обновлено в 07:16
Политика
Кремль прокомментировал данные об уменьшении среднего класса в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал исследование "Сбербанк CIB", в котором говорится, что за последние годы доля россиян, относящих себя к среднему классу уменьшилась с 60% до 47%.
Обновлено в 06:06
Политика
Ким Чен Ын едет в Россию на бронепоезде
Обновлено в 07:16
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
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Спорт
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Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
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В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
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Состояние Дмитрия Быкова остается тяжелым
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы из Чечни из-за болезни Ньюкасла
Белоруссия ввела временный запрет на поставки кур и куриного мяса из Чечни.
Обновлено в 00:44
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
В своем микроблоге в Instagram Анна сообщила, что после смерти дочери убитая горем 63-летняя Таисия Началова полностью поседела и практически не выходит из дома.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLC 63 4Matic
Штутгартская компания представила рестайлинговую версию своего кросс-купе Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 05:49
Экономика
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс удивила новым имиджем
Актриса Эвелина Бледанс решила поэкспериментировать со своим имиджем и предстала в необычном для не ретро-образе, чем сразу похвасталась в соцсетях.
Обновлено в 05:49