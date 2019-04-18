Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35
Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Зеленский пустит российских артистов на Украину, но выборочно
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российских артистов нужно впускать на Украину, но выборочно.
Обновлено в 04:20
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Развенчан миф о пользе правильного питания
Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС
"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Авто
Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Музыка
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Наука
Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу
Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Технологии
Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России
В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»
В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 04:07
Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины
Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23