Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплатИзвестия вчера в 19:35

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
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Эксперты прогнозируют рост зарплат в России

ФАНвчера в 21:40

Средняя зарплата россиян через шесть лет превысит 63 тысячи рублей

Москва 2403:19

Через шесть лет средняя зарплата в России вырастит до 63 тысяч рублей

Комсомольская правда01:57

Минэкономразвития прогнозирует к 2024 году среднюю зарплату в 63 тысячи рублей

Говорит Москва01:54

Названы сферы работы с быстрорастущей зарплатой

Телеканал 360°03:48

В России прогнозируют рост зарплаты

РЕН ТВвчера в 20:20

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Известиявчера в 19:35
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Общество

В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт

Обновлено в 03:37
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Культура

Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ

Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Зеленский пустит российских артистов на Украину, но выборочно

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российских артистов нужно впускать на Украину, но выборочно.
Обновлено в 04:20
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Развенчан миф о пользе правильного питания

Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС

"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Авто

Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Музыка

Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Наука

Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу

Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»

В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 04:07
Политика

В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора

Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Штурмовая авиация ЮВО усилена четырьмя Су-25СМ3 «Суперграч»

Обновлено в 03:59
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия

При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек

Обновлено в 01:23
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