Экономика
Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечниковИзвестия вчера в 16:00
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет. Это максимальный показатель с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.
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Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.Известиявчера в 17:01
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