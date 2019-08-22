Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет — это максимальное значение с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.

с чего всё началось

Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет. Это максимальный показатель с 2006 года, рассказал «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он связывает такую динамику с внедрением льготных программ.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Авто В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна» Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Политика Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G7 Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по возвращению к формату G8 с участием России.

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов России Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.

Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.

Политика Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Здоровье Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.

Политика Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Энергетика Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).

Шоу-бизнес Мария Порошина рассказала, как сложно быть многодетной мамой Присутствующие на презентации второго сезона сериала «Родители», прошедшей сегодня в одном из ресторанов Юлии Высоцкой, отметили, что Мария Порошина, которая всего семь месяцев назад родила сына, уже успела прийти в форму.

Гаджеты Россияне стали меньше интересоваться планшетами Эксперты напоминают, что в свое время планшеты вытеснили с рынка обычные компьютеры и ноутбуки, однако сейчас этот процесс подошел к концу.

Происшествия Пропавшую в Нижегородской области девочку нашли живой в лесу Ребёнка доставили в штаб, где её ждали врачи медицины катастроф, а потом - отвезли в больницу. Зарина Авгонова пропала днём 18 августа.

Политика Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения России в G7 Как сообщает офис президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском на тему неприемлемости возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".