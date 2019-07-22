Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в РоссииRT на русском вчера в 14:57

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю в России за 2019 год

Татар-информ00:22

Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 году

Невские Новостивчера в 17:08

Злачно место пусто не бывает. Аграрно-экспортные рекорды, грузовые провалы, жалобы в ОНФ: зерновой рынок лихорадит

Vgudokвчера в 17:03

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

RT на русскомвчера в 14:57

Вес урожая-2019

Российская газетавчера в 11:42

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологии

Город N (Ростов)19 июля в 09:26
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
Футбол

Футболисты «Зенита» победили «Сочи» в чемпионате России

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Обновлено вчера в 17:26
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду

На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Общество

Тайфун «Данас» обрушился на Приморский край

Ранее в Приморском крае ввели режим повышенной готовности. Тайфун «Данас» зародился над северо-восточной частью Тихого океана.
Обновлено вчера в 20:15
Технологии

Названы сроки замены хирургов роботами

На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.
Обновлено в 01:13
Политика

Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке груза гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено 20 июля в 09:15
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

Трое уральских бизнесменов вошли в список самых богатых в России

Forbes составил рейтинг самых богатых бизнесменов России, в который вошли представители уральского бизнеса.
Обновлено в 00:31
Общество

В Краснодаре из-за сильных дождей подтоплены дороги и дворы домов

29 дворов и участков дорог оказались подтоплены из-за сильных дождей в Краснодаре.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента

По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Режим чёрного неба ввели в Кемерово из-за лесных пожаров в Красноярске

Согласно сообщению, в понедельник в регионе сохранится ветер северного направления, однако возможны осадки.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Фалькао получил предложение от «Порту»

"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link.
Обновлено вчера в 19:37
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