Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

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