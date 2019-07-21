Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в РоссииRT на русском вчера в 14:57

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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Урожай горит, экспортеры давят на производителей зерна

Национальное Аграрное Агентство04:02

Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологии

Город N (Ростов)19 июля в 09:26

Эксперты дали прогноз по объёму урожая 2019 года

Актуальные Новости03:12

Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 году

Невские Новостивчера в 17:08

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

RT на русскомвчера в 14:57

Вес урожая-2019

Российская газетавчера в 11:42

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю в России за 2019 год

Татар-информ00:22
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Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Общество

В Дании ужесточили правила развода

Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Космос

Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено 19 июля в 10:02
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино

Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 16:57
Наука

Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость

Физики из Университета Райса в Хьюстоне впервые выделили вещество "трехмерная спиновая жидкость".
Обновлено 20 июля в 02:01
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Футбол

Игрок московского «Спартака» Ханни близок к уходу из клуба

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Ханни совсем скоро может продолжить карьеру в Катаре, сообщает Sport24.
Обновлено в 03:16
Общество

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Редкий снимок беременной Жанны Фриске появился в Интернете

Фотография, на которой изображены беременная Жанна Фриске и ее сестра Наталья, появилась на фан-странице сына певицы, Платона, сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 02:38
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

«Шоколадница» создаст отдельную сеть с едой и напитками навынос

Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Развожаев отправил в отставку вице-губернатора Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев снял с долности вице-губернатора Илью Пономарева.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Реестр владельцев огнестрельного оружия могут создать в Новой Зеландии

Правительство Новой Зеландии намерено создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия, а также ужесточить правила получение лицензий на владение им в соответствии с ограничительными реформами после массового расстрела людей в городе Крайстчерч в марте 2019 г. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции.
Обновлено в 03:42
Культура

Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за рубеж

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Общество

Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га

Обновлено в 02:58
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество

В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
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