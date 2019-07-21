Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в РоссииRT на русском вчера в 14:57
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Дании ужесточили правила развода
Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено 19 июля в 10:02
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Впервые обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Физики из Университета Райса в Хьюстоне впервые выделили вещество "трехмерная спиновая жидкость".
Обновлено 20 июля в 02:01
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Футбол
Игрок московского «Спартака» Ханни близок к уходу из клуба
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Ханни совсем скоро может продолжить карьеру в Катаре, сообщает Sport24.
Обновлено в 03:16
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Редкий снимок беременной Жанны Фриске появился в Интернете
Фотография, на которой изображены беременная Жанна Фриске и ее сестра Наталья, появилась на фан-странице сына певицы, Платона, сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 02:38
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
«Шоколадница» создаст отдельную сеть с едой и напитками навынос
Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Развожаев отправил в отставку вице-губернатора Севастополя
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев снял с долности вице-губернатора Илью Пономарева.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Реестр владельцев огнестрельного оружия могут создать в Новой Зеландии
Правительство Новой Зеландии намерено создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия, а также ужесточить правила получение лицензий на владение им в соответствии с ограничительными реформами после массового расстрела людей в городе Крайстчерч в марте 2019 г. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции.
Обновлено в 03:42
Культура
Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03