Экономика
Дроны и тракторы с автопилотом: аграрии вводят новые технологииГород N (Ростов) 19 июля в 09:26
Несмотря на засушливые погодные условия, ГК «Песчанокопская аграрная группа» сохранила урожайность. В компании используют средства Сбербанка для развития инновационных технологий при обработке почвы, что позволяет даже в засуху обеспечить урожайность более 50 центнеров с гектара.
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ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
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Президент Украины Владимир Зеленский после появления первых результатов экзитполов выступил в предвыборном штабе своей партии "Слуга народа" и заявил, что готов предложить политической силе "Голос" Святослава Вакарчука сотрудничество в Верховной раде.
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Авто
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20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
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Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
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Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
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Футбол
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 18:51
Авто
Эксперты дали пять советов, как не купить битый автомобиль
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Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
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Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Наука
Ученые установили свойства композитов для новых поездов
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Общество
Новосибирск окутал дым от пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
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Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13