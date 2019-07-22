Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в РоссииRT на русском 14:57
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Происшествия
В Канаде небольшой самолет упал в реку
Обновлено в 18:53
Политика
Экзитполы: в украинский парламент проходят пять партий
Пять партий проходят в украинский парламент по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 15:05
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Медведчук предрек обнищавшей Украине 15 лет неконкурентоспособности
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина обнищала из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 11:56
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено в 15:50
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Красноярские пожары вызвали смог в Новосибирске
По данным МЧС, в Красноярском крае насчитали 113 очагов лесных пожаров на площади более 450 тысяч гектар.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Делегация США прибыла в Турцию для переговоров по Сирии
Делегация от Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для проведения 22–23 июля переговоров по ситуации в Сирии.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Кино
Входит Рая, грудь вздымая: что смотреть по ТВ на этой неделе
Обновлено в 19:17
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Политика
Еврокомиссия компенсирует потери Ирландии в случае Brexit без сделки
Как сообщает газета, пакет помощи должен компенсировать экономические потери Ирландской Республики в случае любого потрясения в торговле из-за Brexit.
Обновлено в 20:14
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено в 18:42
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Общество
Зампред правительства Сахалинской области уволен за драку в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки, которую он устроил в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 04:51
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33