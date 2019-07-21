Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в РоссииRT на русском 14:57
Урожай подсолнечника будет хорошим, но меньше чем в прошлом году, ситуация с соей и рапсом останется на уровне прошлого года. Ранее аграрии Севастополя рассказали о планах по сбору черешни в 2019 году. Как сообщает «Новый Севастополь», они рассчитывают получить не менее 170 тонн.
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