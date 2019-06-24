Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ
Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Ради молодой жены 58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов.
Обновлено в 03:43
Политика
МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии
«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.
Обновлено в 10:51
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Объявлена дата выхода первого смартфона Xiaomi «молодёжного» класса
На прошлой неделе Xiaomi подтвердила появление новой линейки смартфонов — СС.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов
Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.
Обновлено в 09:02
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
В 2018 году число российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек, заключил представитель туриндустрии Грузии.
Обновлено в 11:18
Футбол
Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера
Обновлено в 11:30
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
Обновлено в 03:10
Общество
Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16