Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Стало известно о сокращении среднего класса в России

Взгляд.ру09:19

Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел

БИЗНЕС Online09:11

Российский средний класс. Снижая аппетиты к риску (полный обзор)

Bankir.Ru07:41

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

ТАСС09:16

Цена Крыма: средний класс в России сократился на 10 млн человек и стал беднее

Forbes08:00

Число состоятельных граждан в стране сократилось на 10 миллионов человек

Версия-Саратов10:08

Российский средний класс: снижая аппетиты к риску

ПРАЙМ05:18
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Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Общество

МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Путешествия

Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 03:25
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика

Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ

Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».
Обновлено в 10:17
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских

Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Ради молодой жены 58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Боевого робота «Паладин» впервые покажут на «Армии-2019»

Обновлено в 09:03
Политика

МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии

«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.
Обновлено в 10:51
Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Гаджеты

Объявлена дата выхода первого смартфона Xiaomi «молодёжного» класса

На прошлой неделе Xiaomi подтвердила появление новой линейки смартфонов — СС.
Обновлено в 11:12
Происшествия

На Петроградской стороне Петербурга случился локальный блэкаут

Обновлено в 11:08
Армия и оружие

В России создали две новые модификации пистолета «Удав»

Обновлено в 09:17
Гаджеты

Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов

Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.
Обновлено в 09:02
Политика

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Обновлено в 10:52
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

В 2018 году число российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек, заключил представитель туриндустрии Грузии.
Обновлено в 11:18
Футбол

Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера

Обновлено в 11:30
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.
Обновлено в 03:10
Общество

Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32
Политика

Медведев встретится с премьером Франции

Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Политика

Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
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