Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Общество Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.

Общество МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Политика Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».

Происшествия МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Политика МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии «Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Гаджеты Объявлена дата выхода первого смартфона Xiaomi «молодёжного» класса На прошлой неделе Xiaomi подтвердила появление новой линейки смартфонов — СС.

Гаджеты Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов Huawei собирается выпустит обновление до Android 10 для 17 устройств, но только минимум через несколько месяцев.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов В 2018 году число российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек, заключил представитель туриндустрии Грузии.

Общество Большой театр меняет схему продажи билетов Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов. Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов.

Общество Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.

Политика Медведев встретится с премьером Франции Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.

Происшествия В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.