Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Общество
Традиция парламентских слушаний окрепла, формат работает
Традиция, заложенная в Госдуме седьмого созыва по инициативе Вячеслава Володина, а именно проведение больших общественно-парламентских слушаний, очень хорошо себя сегодня зарекомендовала.
Обновлено в 11:48
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Политика
Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки
Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии.
Обновлено в 13:34
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Наука
Ученые рассказали, почему растения не умирают от рака
Как считают учёные, растения в силу своей природы способны заменять поражённые клетки или ткани гораздо легче, чем животные.
Обновлено в 12:46
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Игры
Спустя более чем 9 лет Heavy Rain добралась до РС
В России Heavy Rain на РС продаётся за 782 рубля после недавнего повышения цены.
Обновлено в 11:17
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Британские депутаты уже обвинили руководство Совета Европы в сговоре, а Россию - в финансовом шантаже.
Обновлено в 14:15
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках
Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
Обновлено в 13:42
Экономика
В Грузии не увидели оснований для проверки экспортируемого в РФ вина
В Минсельхозе Грузии отреагировали на сообщение Роспотребнадзора, который заявил об ужесточении контроля за качеством грузинского алкоголя.
Обновлено в 15:25
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Политика
У парламента Грузии продолжается акция протеста
Обновлено в 15:53
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39