Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС вчера в 09:16

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Технологии «Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.

Энергетика Европа начала отказываться от угля из России Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».

Происшествия Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.

Футбол Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

Экономика На Колыме повысят зарплату медработникам Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Авто Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.

Авто Британец разогнал трактор до 167 километров в час Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Происшествия В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.

Финансы Рубль в июле: позитива станет еще больше Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.

Футбол Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.

Технологии Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

Игры Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4 Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.