Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС вчера в 09:16

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
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Эксперты: процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет

Дождьвчера в 14:52

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

ТАССвчера в 09:16

Стало известно о сокращении среднего класса в России

Взгляд.рувчера в 09:19

Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:11

Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

РБКвчера в 12:30

Цена Крыма: средний класс в России сократился на 10 млн человек и стал беднее

Forbesвчера в 08:00

Российский средний класс: снижая аппетиты к риску

ПРАЙМвчера в 05:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:28, Вашингтон
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии

«Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком

В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.
Обновлено вчера в 00:00
Здоровье

Врачам не удалось спасти маленькую сахалинку Василису Иванову

Обновлено в 00:07
Энергетика

Европа начала отказываться от угля из России

Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия

Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии

В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:57
Музыка

«ВКонтакте» объявила инди-музыкантов, которые выступят на VK Fest

"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили инди-музыкантов, которые выступят на "Зеленой сцене" VK Fest.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол

Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

На Колыме повысят зарплату медработникам

Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Обновлено в 00:54
Авто

Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Финансы

Рубль в июле: позитива станет еще больше

Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Обновлено в 00:41
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Обновлено вчера в 05:20
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»

Обновлено вчера в 17:00
Технологии

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено вчера в 09:53
Игры

Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено вчера в 09:30
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
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