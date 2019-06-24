Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

РБК12:30

Стало известно о сокращении среднего класса в России

Взгляд.ру09:19

Российский средний класс. Снижая аппетиты к риску (полный обзор)

Bankir.Ru07:41

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

ТАСС09:16

Цена Крыма: средний класс в России сократился на 10 млн человек и стал беднее

Forbes08:00

Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел

БИЗНЕС Online09:11

Российский средний класс: снижая аппетиты к риску

ПРАЙМ05:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:23, Вашингтон
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Нотариус подтвердил адекватность Началовой перед продажей квартиры, заявил адвокат Фролова

Обновлено в 10:19
Происшествия

В Грузии отстранили десять разгонявших митинги полицейских

В МВД Грузии расследуются обстоятельства беспорядков, проходивших у здания парламента страны в Тбилиси 20–21 июня.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Кино

Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено в 08:30
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено в 11:42
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы

Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
Недвижимость

Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачей

Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Роскошная Джоли вывела в свет неряшливую дочь

Вивьен упрекнули в неряшливом виде: волосы, по мнению фанатов, необходимо причесать, а джинсы - подобрать по размеру.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова «передумала» рожать и улетела из Москвы

Фотография с видом на океан в Instagram Решетовой вызвала повод для обсуждения: куда же отправилась беременная невеста Тимати.
Обновлено в 11:22
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено в 12:44
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Авто

На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP

Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Белом доме нашли подозрительный предмет

У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
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