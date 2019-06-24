Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка
В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек
Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
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Обновлено в 12:11
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Экономика
«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине
В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Актриса Николь Кидман опубликовала первое фото топлес
Американская актриса Николь Кидман опубликовала на своей страничке в Instagram откровенное фото, сообщает издание «Дни24».
Обновлено в 09:36
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Минобороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии
Министерство обороны сообщило, что соединения и воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в Туве, подняты по тревоге.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Политика
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества".
Обновлено в 08:35