Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Наука Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Политика Россия назвала условия транзита газа через Украину "Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.

Политика Матвиенко согласилась продолжить работу в Совете Федерации Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил действующему спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на сентябрьских выборах, передает «Интерфакс».

Армия и оружие В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Гаджеты AnTuTu назвал самые мощные смартфоны по итогам мая Следующими в рейтинге самых мощных смартфонов AnTuTu по итогам мая оказались: Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, а также Huawei P30 и P30 Pro.

Политика Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку «Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.

Политика Украинцы пожаловались на отсутствие поддержки на сессии ПАСЕ Как написал в социальной сети Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, она «допустила грубое нарушение регламента, самовольно изменив повестку дня».

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Происшествия В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Политика Египет анонсировал возобновление чартеров из России Министр иностранных дел страны Самех Шукри в интервью ТАСС заявил, что Каир рассчитывает на возобновление чартеров между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца года.

Футбол Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Хоккей «Аризона» встретится с агентом Павелски По информации издания, клуб запланировал встречу с агентом 34-летнего капитана «Сан-Хосе» на ближайшее время.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.