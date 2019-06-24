Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Армения поможет россиянам улететь в Грузию
Армянские авиакомпании планируют выделить пять авиалайнеров для совершения перелетов между Грузией и Россией.
Обновлено в 11:11
Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций
В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом
Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Авто
Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus
Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Игры
Трейлер новой локации для HITMAN 2, где Агент 47 ликвидирует цели в вязаном свитере
Очередные похождения убийцы мультифункционала В мае, студия IO Interactive провела прямой эфир, на котором сообщила, что 25 июня в HITMAN 2 запустится новая локация — «Банк».
Обновлено в 14:10
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней
МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Как пишет РИА Новости, он рассказал о возможных убытках Грузии от потери российских туристов в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 11:52
Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Авто
АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%
Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Гаджеты
В продажу поступила первая умная колонка от LG с «Алисой»
Умная колонка от LG с 24 июня уже поступила в продажу на российский рынок.
Обновлено в 07:28
Экономика
«Траст» оспорил прецедентную схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14