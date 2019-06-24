Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС 09:16

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты. Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

РБК12:30

Стало известно о сокращении среднего класса в России

Взгляд.ру09:19

Российский средний класс: снижая аппетиты к риску

ПРАЙМ05:18

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

ТАСС09:16

Цена Крыма: средний класс в России сократился на 10 млн человек и стал беднее

Forbes08:00

Российский средний класс. Снижая аппетиты к риску (полный обзор)

Bankir.Ru07:41

Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел

БИЗНЕС Online09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика

Армения поможет россиянам улететь в Грузию

Армянские авиакомпании планируют выделить пять авиалайнеров для совершения перелетов между Грузией и Россией.
Обновлено в 11:11
Футбол

Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций

В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом

Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.
Обновлено в 14:09
Авто

Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus

Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Игры

Трейлер новой локации для HITMAN 2, где Агент 47 ликвидирует цели в вязаном свитере

Очередные похождения убийцы мультифункционала В мае, студия IO Interactive провела прямой эфир, на котором сообщила, что 25 июня в HITMAN 2 запустится новая локация — «Банк».
Обновлено в 14:10
Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Футбол

Зе Луиш может перейти в китайский клуб

28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Как пишет РИА Новости, он рассказал о возможных убытках Грузии от потери российских туристов в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 11:52
Политика

Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин

Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Авто

АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Гаджеты

В продажу поступила первая умная колонка от LG с «Алисой»

Умная колонка от LG с 24 июня уже поступила в продажу на российский рынок.
Обновлено в 07:28
Экономика

«Траст» оспорил прецедентную схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В США убили россиянку и двух ее детей. Подозревают мужа, американца

Обновлено в 03:42
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля 2019 года тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное