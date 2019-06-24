Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС вчера в 09:16
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
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БИЗНЕС Onlineвчера в 09:11
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