Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС вчера в 09:16

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

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