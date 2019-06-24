Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в РоссииТАСС вчера в 09:16

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты: процент среднего класса в России сократился до минимума за 15 лет

Дождьвчера в 14:52

Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет

РБКвчера в 12:30

Российский средний класс: снижая аппетиты к риску

ПРАЙМвчера в 05:18

Forbes назвал «цену за Крым»: средний класс в России сократился на 10 млн человек и обеднел

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:11

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

ТАССвчера в 09:16

Цена Крыма: средний класс в России сократился на 10 млн человек и стал беднее

Forbesвчера в 08:00

Стало известно о сокращении среднего класса в России

Взгляд.рувчера в 09:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Политика

МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России

Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.
Обновлено в 01:52
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Уругвае из тюрьмы сбежал итальянский «кокаиновый король»

В столице Уругвая Монтевидео из тюрьмы сбежал итальянский «кокаиновый король» Рокко Морабито вместе с тремя другими заключенными.
Обновлено вчера в 18:31
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Культура

Стивен Кинг и Гендерквир против Трампа. Почему ему не страшно

Российские СМИ акцентировали внимание на трех наиболее известных отечественной аудитории фигурах: актерах Роберте Де Ниро и Лоуренсе Фишборне, а также "короле ужасов" Стивене Кинге.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Более 10 кг героина изъяли у преступной группы в Самарской области

Канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, пресекли в Самарской области, изъято более 10 кг героина.
Обновлено в 02:17
Технологии

В России с 1 ноября запустят проект «Биометрия-light»

Проект в России планируют запустить с 1 ноября, и как сообщается, в банках уже подержали будущее нововведение.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.
Обновлено в 02:42
Футбол

Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Петербургского таксиста подозревают в изнасиловании молодой клиентки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей клиентки, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 02:27
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Здоровье

В Петербурге не нашли ни одного пригодного для купания водоёма

Обновлено в 02:47
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Обновлено в 02:17
ЖКХ

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии

США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Усольчанка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей ради чемодана с евро

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина взяла деньги в долг, оформила кредиты в банке и перевела 1,6 миллиона рублей на банковский счёт интернет-друга.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Путешествия

Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов

В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
Обновлено в 02:00
Происшествия

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено вчера в 16:37
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное