Экономика
России дали «год-полтора» до кризисаLenta.ru 13:34
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
Турецкие военные перешли сирийскую границу
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Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
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Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
В свою очередь, заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова уточнила, что и йод, и зеленка – препараты антисептики бактерицидного действия, то есть вызывающие гибель бактерий в пределах обработки.
Обновлено в 20:19
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Экономика
Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели
Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено в 20:00
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено в 21:10
Игры
Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind
Обновлено в 15:13
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 21:30
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
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Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге
Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено в 05:34
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Религия
19 августа православные празднуют Преображение Господне
Православный праздник Преображение Господне отмечается 19 августа. Но в народе его чаще называют вторым Спасом или Яблочным.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено в 20:35
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Кино
В интернете появился трейлер фильма-катастрофы о Владивостоке
Обновлено в 08:36
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Наука
Медики пересадят человеку сердце свиньи уже через три года
Обновлено в 13:05