Финансы
Курс рубля может продолжить падение после возобновления с 15 января валютных интервенций Центробанка, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов. В сентябре Банк России приостановил валютные интервенции после усиления волатильности курса рубля, вызванной перспективой американских санкций.
РИА Новостивчера в 18:54
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с чего всё началось
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.Известиявчера в 16:01
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