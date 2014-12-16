О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала рынку сигнал, что в следующий раз (то есть 26 июля) ставка может опуститься сразу на 50 б.п. Рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. Аналитики не видят предпосылок на валютном рынке для еще большего смягчения позиции ЦБ.

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