Экономика
Эксперты прогнозируют сокращение поставок полупроводников в 2019 годуREGNUM 04:42
Эксперты прогнозируют, что по итогам 2019 года общий объём продаж сократится на 7% и составит $468,9 млрд. При этом ожидается, что лидером по поставкам окажется компания Intel, которая занимала первую строчку с 1993 по 2016 годы.
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