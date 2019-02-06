Гаджеты
Эксперты прогнозируют сокращение поставок полупроводников в 2019 годуREGNUM 04:42
Эксперты компании IC Insights представили отчёт о поставках на глобальном рынке полупроводниковых устройств. Общий объём продаж полупроводниковых приборов в 2018 году составил $504,1 млрд, что на 13,2% больше, чем в 2017 году. Лидером по поставкам стала южнокорейская компания Samsung ($78,5 млрд).
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