Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах РоссииРоссийская газета 08:55

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. В мае семестр учебы в госвузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. А к сентябрю цены могут вырасти еще на 20 процентов.
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Высшее ценообразование: обучение в вузах за год подорожало на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».
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