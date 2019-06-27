Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах РоссииРоссийская газета 08:55

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. В мае семестр учебы в госвузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. А к сентябрю цены могут вырасти еще на 20 процентов.

Происшествия СК возбудил дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Зеленский потребовал объяснений от Климкина Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Кино Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли» Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.

Общество Депутаты предлагают магазинам раздавать еду нуждающимся В Госдуму внесен законопроект, который позволит торговым сетям не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности, а отдавать их нуждающимся людям.

Политика Президента Туниса госпитализировали Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Авто Kia продемонстрировала салон нового кроссовера Kia Seltos После презентации Seltos были опубликованы снимки салона, где можно увидеть 10-дюймовый экран мультимедийной системы, блок климат-контроля, проекционный дисплей, а также декоративные решетки акустической системы Bose с подсветкой, которая будет мигать в ритм музыки.

Шоу-бизнес Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Музыка Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.

Происшествия В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко, которая просила наказать судью Динского районного суда Светлану Дубовик.

Экономика Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.

Экономика ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайде Семья одного из основателей авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в 2016 году нарушила закон об инсайдерской информации, что позволило ей избежать убытков на 200 млн рублей.

Происшествия Столичную пенсионерку в собственной квартире укусил паук каракурт Отмечается, что во время уборки квартиры мужчине на ногу прыгнул паук размером около 1,5 см, он рефлекторно отбросил насекомое, которое, упав на ногу его пожилой матери, укусило ее через носок.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.