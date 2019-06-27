Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах РоссииРоссийская газета 08:55
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата. В мае семестр учебы в госвузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. А к сентябрю цены могут вырасти еще на 20 процентов.
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с чего всё началось
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15–19% в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:02
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