Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен на ОСАГОПензаСМИ 04:31

Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к росту цены полиса на 15 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 15:43

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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

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В России подорожает автостраховка

URA.Ru00:22

Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

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Lenta.ru02:11

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

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Известия03:11
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Обновлено в 05:31
Происшествия

Омбудсмен рассказала о судимости тети пострадавшей в Ингушетии девочки

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Космос

На Марсе выявили земной корабль

Прежде на Марсе были выявлены незаурядные облака.
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Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Хоккей

Задоров продлил контракт с «Колорадо» на один сезон

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Обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сказал, что считает, что американец Дастин Пуарье является бойцом более низкого уровня, чем он.
Обновлено в 18:58
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
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Футбол

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Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды.
Обновлено в 15:52
Политика

Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина

Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Космос

В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн

Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Погибшие моряки служили в воинской части в Петергофе. Все они будут посмертно представлены к государственным наградам.
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Авто

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Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено в 09:14
Наука

Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян

Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод

Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:12
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского «Грех»

Президент РФ Владимир Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского «Грех», а также икону с изображением апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 11:09
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Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
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Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»

Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Изначально герцог и герцогиня Сассекские планировали крестить ребёнка на день раньше, но эта дата не устроила отца принца Гарри принца Чарльза.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Мирные жители погибли при обстреле боевиками северо-запада Сирии

В результате обстрела боевиками северо-запада Сирии в городе Сукейлабия погибли мирные жители, информирует агентство САНА.
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Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
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