Экономика

Эксперты прогнозируют рост цен на ОСАГОПензаСМИ вчера в 04:31

Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к росту цены полиса на 15 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».
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ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).
Коммерсантъ04 июля в 15:43

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В России анонсировали значительное повышение стоимости полисов ОСАГО

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:39

В России подорожает автостраховка

URA.Ruвчера в 00:22

Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

ТАСС04 июля в 11:45

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Lenta.ruвчера в 02:11

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

REGNUMвчера в 01:35

ОСАГО подрастет на жизни и здоровье

Коммерсантъ04 июля в 15:43

Эксперты предсказали рост цен на ОСАГО

Известиявчера в 03:11
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Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале

Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол

«Уфа» сообщила о переходе экс-защитника «Спартака» Мохбалиева

Тургай — правый защитник, последние шесть лет карьеры провёл в академии московского «Спартака».
Обновлено в 03:53
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Гастроэнтеролог дал советы, как правильно питаться в дороге

Обновлено в 01:00
Общество

Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка

На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище

Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске". Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников.
Обновлено вчера в 04:26
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Обновлено вчера в 23:01
Технологии

Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700

Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Военкор объяснил, за что задержали россиян в Ливии

Ранее стало известно о задержании в Ливии двух россиян, которые занимались исключительно исследованием страны.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено вчера в 09:00
Баскетбол

Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров

Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере

Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Общество

В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
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