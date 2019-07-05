Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен на ОСАГОПензаСМИ вчера в 04:31
Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью в ОСАГО может привести к росту цены полиса на 15 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».
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Напомним, 11 июля правительство рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, он описывает очередную реформу «автогражданки». Она предполагает с 1 января 2020 года увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью до 2 млн руб. (сейчас 500 тыс. руб.).Коммерсантъ04 июля в 15:43
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Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
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Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
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На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.
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Происшествия
Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище
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Обновлено вчера в 04:26
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Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
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Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Обновлено вчера в 23:01
Технологии
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
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Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Военкор объяснил, за что задержали россиян в Ливии
Ранее стало известно о задержании в Ливии двух россиян, которые занимались исключительно исследованием страны.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии
Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
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Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
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Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
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Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
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Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора
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В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров
Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24