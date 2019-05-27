Эксперты прогнозируют Huawei потерю лидерства на российском рынкеДни24 02:54

Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.

с чего всё началось

Отечественные эксперты проанализировали перспективы компании Huawei на российском рынке после внесения корпорации властями США в черный список. Аналитики прогнозируют китайскому бренду потерю лидерства в РФ. Кризис между властями США и компанией Huawei недавно подошел к своей финальной точке.

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