Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Здоровье
Какие импортные медизделия больше не допустят к госзакупкам
Сегодня, 9 июля, вступило в силу постановление правительства, которое расширяет список зарубежных медицинских изделий, госзакупки которых теперь ограничены.
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Роскачество проверило бургеры McDonalds и KFC на антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет, и обнаружило «малые дозы» антибиотиков в продукции нескольких сетей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Общество
Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры
Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 17:27
Политика
В Кремле подтвердили визит Владимира Путина в Екатеринбург
Президент посетит выставку «Иннопром» и выступит на Глобальном саммите производства и индустриализации 9 июля.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Аналитики не верят в успех iPhone XI
Аналитики из Rosenblatt Securities уверены, что новые iPhone будут плохо продаваться.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс спровоцировала слухи об интересном положении
Бритни Спирс спровоцировала слухи о своей третьей беременности.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Светлана Светличная балует себя пивом и вредной едой
Обновлено в 00:32