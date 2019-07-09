Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Время истекает: названы предпосылки скорого дефолта в США

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ТАССвчера в 19:55
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Трагедия в Приднестровье: мужчину насмерть придавило столбом, на который он влез

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Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
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Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
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Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.
Обновлено в 02:26
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Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей

Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
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Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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В английском городе Ливерпуль годовалый мальчик отказался пить молоко из правой груди матери и спас ей жизнь.
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В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
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Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Экономика

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
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Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
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Технологии

В бургерах «Макдоналдса» и KFC нашли антибиотики

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Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Обновлено вчера в 11:54
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
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