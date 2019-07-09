Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов.
Обновлено в 05:20
Политика
Словарь терминов российской агрессии составили на Украине
Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов
Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Политика
Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино
В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России
Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный, виноваты жители, и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image
Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Происшествия
Власти Китая приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу школьников
Народный суд промежуточной инстанции города Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) во вторник приговорил к смертной казни водителя, совершившего наезд на группу школьников, жертвами которого стали шесть человек.
Обновлено в 04:27
Технологии
«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств
«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Китай выразил протест в связи с планами США продать оружие Тайваню
Китай выразил США протест после того, как американский Госдеп одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму $2,2 млрд.
Обновлено в 04:25
Происшествия
ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России
Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Политика
Директор предприятия «Крымавтотранс» написал заявление об увольнении
Директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Общество
Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию
Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до пятницы
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за осадков.
Обновлено в 04:00