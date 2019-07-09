Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено 07 июля в 23:21
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Игры
Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4
Обновлено в 02:02
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
В Тбилиси у здания парламента между участниками двух разных акций протеста — против «российской оккупации» и против ЛГБТ-сообщества — произошли столкновения.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова укусила лошадь
Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Саратовской области стало меньше живущих за чертой бедности
В прошлом году число людей, живущих за чертой бедности, в Саратовской области снизилось на 17,5 тысячи человек по сравнению с 2017-м.
Обновлено 06 июля в 09:01
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Напомним, 9 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент во время визита в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 посетит УрФУ, но не уточнил какой именно корпус (на улице Ленина или на улице Мира).
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Кино
Google записал авторов «Игры престолов» в «плохие писатели»
Поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена сценаристов последнего сезона сериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса.
Обновлено вчера в 14:26
Финансы
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Общество
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске
Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Более 76 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области
8 июля в Иркутской области было зафиксировано 113 лесных пожаров общей площадью 76,8 тыс. гектаров.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00