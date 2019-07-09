Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как ей отказали в съемке из-за развода
Знаменитость рассказала фолловерам, что за прошедшие месяцы она сильно изменилась и стала сильнее — хотя окружающие и не верят, что с ее травмирующим опытом это возможно.
Обновлено в 02:33
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Экономика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Прошло всего несколько дней с того момента, как Renault Triber дебютировал в Нью-Дели; и теперь мы знаем, что модель появится в продаже в начале августа 2019 года.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Наука
Попугай какаду самостоятельно придумал новые танцевальные движения
Желтохохлый какаду сам разучил примерно 16 танцевальных движений, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:42
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума
Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Норвежские учёные осматривают затонувшую АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 03:23
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Магазин Duty Free открылся в зале прилёта международных линий Кольцово
В зале прилёта терминала "В" аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сегодня заработал новый магазин беспошлинной торговли.
Обновлено в 04:02
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Экономика
Судебные приставы арестовали 92 тонны пива в Томской области
Судебные приставы в Томской области арестовали 92 тонны пива в счет погашения налоговых платежей одной из пивоваренных компаний.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Политика
Савченко рассказала о планах посетить ДНР для предвыборной агитации
Депутат Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, намерена проводить предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 01:52