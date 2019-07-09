Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябреРИА Новости вчера в 22:53

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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