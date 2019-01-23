Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госоргановBFM.ru 10:45
Работа некоторых государственных сайтов окажется под угрозой после 1 февраля из-за глобального обновления протокола системы доменных имен. Об этом говорится в сообщении Института развития интернета, поступившем в РБК.
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Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Обновлено в 10:10
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено в 17:33
Гаджеты
В Xiaomi показали гибкий смартфон
Президент и сооснователь китайской корпорации Xiaomi Лин Бин показал первый созданный компанией гибкий смартфон.
Обновлено в 07:49
Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Обновлено в 15:25
Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Происшествия
На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Обновлено в 20:39
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Общество
Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»
Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено в 15:38
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
В США замёрз Ниагарский водопад
Из-за сильных морозов, установившихся на севере страны, в США замёрз Ниагарский водопад.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Политика
Глава Читы подал заявление об отставке
Глава Читы Анатолий Михалев подал заявление об отставке, сообщил ТАСС источник в правительстве Забайкальского края.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме
Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Общество
В небе над Москвой появилось гало
Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Общество
Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:16
Гаджеты
Meizu показала смартфон без кнопок, разъемов и динамиков
Обновлено в 07:01
Космос
Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска
Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.
Обновлено в 12:13
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено в 18:05
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51
Авто
Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы
Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Обновлено в 08:44