Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госоргановBFM.ru 10:45
Работа некоторых государственных сайтов окажется под угрозой после 1 февраля из-за глобального обновления протокола системы доменных имен. Об этом говорится в сообщении Института развития интернета, поступившем в РБК.
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Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Обновлено в 10:10
Гаджеты
В Xiaomi показали гибкий смартфон
Президент и сооснователь китайской корпорации Xiaomi Лин Бин показал первый созданный компанией гибкий смартфон.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Во Флориде пять человек погибли при стрельбе в банке
Обновлено в 17:19
Общество
Население России уменьшилось впервые за десять лет
Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года - 146 миллионов 793 тысячи человек.
Обновлено в 14:25
Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Авто
Subaru приостановила работу завода в Японии из-за дефектных деталей
В Reuters сообщили, что завод может простаивать на протяжении двух недель. Дефект был обнаружен на моделях Forester, Impreza и XV.
Обновлено в 10:44
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Apple заявила о пользе iPhone во время различных стихийных бедствий
Компания Apple рассказала о необходимости иметь при себе iPhone во время засухи, цунами, урагана и других стихийных бедствий.
Обновлено в 19:14
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 08:56
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Гаджеты
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов
Китайская Meizu представила необычный смартфон - Meizu Zero.
Обновлено в 05:51
Космос
Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска
Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.
Обновлено в 12:13
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Информацию о насилии над детьми в колымской школе проверяет следком
В видеосюжете содержится информация о том, что директор школы систематически унижает и оскорбляет детей, применяет к ним физическую силу и избивает.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Севилья» победила «Барселону» в четвертьфинальном матче Кубка Испании
В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Барселону» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 58-й минуте.
Обновлено в 17:29
Политика
Захарова прокомментировала позицию Запада по кризису в Венесуэле
События в Венесуэле продемонстрировали, как Запад в ручном режиме меняет власть в других странах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 18:46
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар» за лучшую мужскую роль
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Обновлено в 08:44
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51
Общество
На Адмиралтейских верфях заложили первый рыболовный супертраулер
Первый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложили на Адмиралтейских верфях в среду для Русской рыбопромышленной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:17
Космос
В Сети опубликовали фото ударного беспилотника С-70 «Охотник»
Обновлено в 11:56
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено в 18:05
Общество
РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) в преддверии первой волны отключения федерального аналогового телевидения назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, за новые приборы покупателям придется заплатить не менее 6,8 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 10:23