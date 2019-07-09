Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябреКоммерсантъ 02:37

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре. Проанализировав новые данные, эксперты пришли к выводу, что летом Минфин США продолжит расходовать свои наличные средства.
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