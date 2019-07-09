Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябреКоммерсантъ 02:37
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре. Проанализировав новые данные, эксперты пришли к выводу, что летом Минфин США продолжит расходовать свои наличные средства.
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Трагедия в Приднестровье: мужчину насмерть придавило столбом, на который он влез
КП - Молдовавчера в 12:56
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