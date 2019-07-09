Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябреКоммерсантъ 02:37
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре. Проанализировав новые данные, эксперты пришли к выводу, что летом Минфин США продолжит расходовать свои наличные средства.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
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Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
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Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
Обновлено в 05:25
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На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ
На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.
Обновлено в 06:23
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Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
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Политика
Самолет Владимира Путина приземлился в Екатеринбурге
По данным сервиса Flightradar, в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку самолет Ил-96-300 СЛО «Россия».
Обновлено в 05:25
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков
Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Футбол
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Обновлено вчера в 12:58
Футбол
В «ПСЖ» подтвердили возможность продажи Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил спортивному директору клуба Леонардо о своем намерении покинуть клуб.
Обновлено вчера в 19:50
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На утреннем пожаре в Саратове погибли двое мужчин
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Политика
В Кремле сожалеют об отмене телемоста между Россией и Украиной
В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Экономика
Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28