Экономика

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябреКоммерсантъ 02:37

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре. Проанализировав новые данные, эксперты пришли к выводу, что летом Минфин США продолжит расходовать свои наличные средства.
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Экономисты оценили вероятность скорого дефолта США

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Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

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Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

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Эксперты усомнились в наступлении дефолта в США

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Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре

ТАССвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:39, Вашингтон
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Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

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«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
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Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины

В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
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Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
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Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты

Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.
Обновлено в 09:16
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета

Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
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Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено в 12:30
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Роскачество проверило бургеры на антибиотики

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В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика

Курс грузинского лари достиг нового антирекорда

Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.
Обновлено в 09:14
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
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Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии

Госдума рекомендовала российскому правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:28
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 09:42
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В Ростове загорелся музыкальный театр

Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
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В России более половины всех продаж приходится на пять брендов

Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти 5 марок приходится 53% всех продаж на рынке.
Обновлено в 01:31
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам

Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
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Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо

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Гаджеты

Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+

Обновлено в 00:56
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

По информации Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы.
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Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС).
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ВМС США приняли беспилотник Fire Scout на вооружение

Командование ВМС США объявило начальную операционную готовность для разведывательного беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout, то есть приняло машину на вооружение.
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Путин напомнил Грузии историю отношений с абхазами и осетинами

Президент Владимир Путин заявил, что властям Грузии следует помнить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если сегодня они хотят наладить отношения в регионе.
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Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
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Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

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Марина Хлебникова рассказала, как живет после гибели мужа

Певица дала предельно откровенное интервью «Каравану историй».
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Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
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